Stadt will Bürger-Projekte mehr fördern

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt will bürgerschaftliches Engagement weiter stärken. Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) und die Projektleiter Cordula Simon und Fabian Albert einer Studiengruppe der Verwaltungsakademie (VAk) Berlin unterzeichneten in der vergangenen Woche einen Vertrag "Bürger gestalten ihre Stadt - Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements".

In Frankfurt engagieren sich Bürger aller Altersgruppen ehrenamtlich für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl. "Für unsere Stadt sind das bürgerschaftliche Engagement und das, was die Bürger für das Gemeinwesen leisten, unverzichtbar", betont Wilke.

In Zukunft soll das Engagement noch mehr an Bedeutung gewinnen. Aus diesem Grund hat der Oberbürgermeister, wie er mitteilt, dieses Projekt ins Leben gerufen, das in Kooperation mit der Verwaltungsakademie Berlin als Projektträgerin realisiert wird. Von der Bestandsaufnahme samt Recherche bis hin zur Erstellung eines Rahmenkonzeptes sollen unter anderem Empfehlungen zur Förderung und Anerkennung des Engagements bis Februar 2018 erarbeitet werden. Ein erster Schritt ist eine Umfrage über Art und Umfang des bürgerschaftlichen Engagements der Bürger, in Vereinen, Verbänden und Einrichtungen, den Unterstützungsbedarf und erforderliche Rahmenbedingungen. Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, der Auskunft darüber geben sollen, wer sich wo engagiert oder sich - unter bestimmten Voraussetzungen - künftig engagieren würde. Es werden Hinweise erbeten, was bürgerschaftliches Engagement hemmt.

OB Wilke bittet um breite Beteiligung an dieser Umfrage. Die Fragebögen stehen ab heute am Empfang des Rathauses und unter www.umfrage.frankfurt-oder.de zur Verfügung. Eine interaktive Online-Befragung auf der städtischen Website wird auch zur Verfügung gestellt. Einsende- und Abgabeschluss ist der 21. August.

"Mir ist es ein wichtiges Anliegen, das bürgerschaftliche Engagement zu befördern, um so gemeinsam die Attraktivität unserer Stadt weiter zu verbessern", bekräftigt der Oberbürgermeister.

Wilke hatte bereits in der Haushaltsdebatte für 2017 vorgeschlagen, für die Umsetzung einzelner Bürgerprojekte im Rahmen des Projektes 50 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Er hatte beispielhaft auf das Bürger-Projekt Spielplatz in der Paulinenhofsiedlung verwiesen. Die Stadt hatte das bürgerschaftliche Engagement dort auch unterstützt. Bei den Stadtvertretern im Hauptausschuss fand jedoch das gemeinsame Projekt mit der VAk keine Zustimmung.