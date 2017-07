Größter Wunsch: Mehr Zeit für alles

artikel-ansicht/dg/0/

Baiersberg (MOZ) Aus Berlin nach Baiersberg, wo damals bereits seit zehn Jahren kein Kind mehr geboren wurde, ins Haus der Schwiegereltern mit einem riesigen Garten. Diesen Umzug hatten Martin und Vera Wenzel 2015 gewagt. Wenig später kam Emma Sophie auf die Welt. Gemeinsam mit ihren zwei Schwestern setzte sie dem langjährigen Verstummen des Kinderlachens im Ort eine Ende. "Seither haben wir uns hier wunderbar eingelebt", erzählt Vera Wenzel. Mit den Nachbarn gebe es einen guten Kontakt und inzwischen seien auch weitere Kinder in die Nachbarschaft gezogen. "Inzwischen ist es so, dass ich mir vor allem mehr Zeit wünsche, um all das zu realisieren, was wir uns hier vorgenommen haben", erzählt die gelernte Krankenschwester, die bei der Awo als mobiler Hauspflegedienst auch viele Buschdorfer betreut. "Wir suchen dringend Leute für den Hauspflegedienst. Das würde auch mich entlasten", sagt sie. Wer Lust dazu habe, könne sich bei ihr oder der Awo in Seelow melden.