Initiative will kulturell was bewegen

Strausberg (MOZ) In den vergangenen Jahren hat es verschiedene Versuche gegeben, die Kulturangebote in Strausberg zu verbessern. Nicht selten blieben sie erfolglos. Nun nehmen drei junge Leute mit ihrer Impuls-Initiative einen neuen Anlauf.

Sie wollen "Leute aktivieren" und "gemeinsam in Strausberg etwas auf die Beine stellen". Sie, das sind Andreas Guzy, Sebastian Henkys und Magda Roma Przybylska. Die drei haben sich bei verschiedenen Projekten kennen gelernt und gemeinsame Interessen festgestellt. Vor allem sind sie überzeugt, dass in Strausberg kulturell mehr möglich ist. Dazu wollen sie beitragen, Anstöße geben und Mitstreiter finden - jenseits aller Altersgrenzen.

Dabei bringen die drei sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein. Andreas Guzy, der in Berlin bei einem großen Telekommunikationsunternehmen angestellt ist, ist der Organisator, der sich auch um den Internetauftritt und die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Sebastian Henkys ist in der Hip-Hop-Szene aktiv und unterhält ein eigenes Tonstudio, in dem er schon diverse Platten produziert hat. Magda Roma Przybylska hat in Warschau Schauspiel studiert und ist mit dem Projekt "Instant Act" gegen Gewalt und Rassismus bundesweit unterwegs gewesen.

Ebenso wie Henkys. Der ist in der Region vielfältig aktiv und gibt beispielsweise Rap-Workshops, darunter auch im Jugendhaus Blaupause in Neuenhagen. Schauspielerin Magda realisiert derzeit ein Theaterprojekt mit Senioren - konkret mit Bewohnern der altersgerecht umgebauten früheren Schiller-Realschule in der Artur-Becker-Straße.

Die Proben laufen, Aufführungen sind dann für Ende des Jahres geplant. Mit dabei ist Jutta Bleibaum, die seit vielen Jahren eine gewichtige Rolle im Jugendsozialverbund spielt. Zum JSV wiederum hat Sebastian Henkys noch gute Beziehungen, da er dort einmal gearbeitet hat. Inzwischen gibt es eine für beide Seiten gedeihliche Zusammenarbeit.

Als nächstes gemeinsames Projekt wird für den 14. bis 19. August eine deutsch-polnische Workshopwoche vorbereitet. Dabei können die angesprochenen Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren zwischen fünf Themen wählen: Tanz, Theater, Kostüm/Bühnenbau, Rap und Graffiti. Die Teilnahmegebühr von 115 Euro beinhaltet Vollverpflegung und Unterbringung beim JSV von 8 bis 22 Uhr - im Bedarfsfall mit Übernachtung -, wobei die Workshops von 10 bis 16 Uhr dauern. Während auf polnischer Seite das Interesse an den insgesamt 50 Plätzen recht groß sei, sehen die drei in Strausberg noch Reserven - trotz Werbung an Schulen.

Das engagierte Trio hat keine bestimmte Zielgruppe im Auge. Die Impuls-Initiative gibt es erst seit dem Jahreswechsel. Denkbar ist, dass daraus ein Verein wird oder eine gemeinnützige GmbH. Natürlich klappt nicht alles problemlos. Hilfe bräuchten sie bei passenden Räumlichkeiten.

Weitere Infos und Workshop-Anmeldung unter www. impuls-initiative.de, Auskünfte dazu auch von Sebastian Henkys, Tel. 0160 2259325.