Mittendrin statt nur dabei

Prora/Neuruppin (MZV) Für die Neuruppiner Teilnehmer am Bundesfinale der Streetsoccer-Fairplay-Tour ist der große Traum vom Gewinn der deutschen Meisterschaft nicht in Erfüllung gegangen. Geht es nach dem einhelligen Tenor, war es auch ohne Titelgewinn ein "Wahnsinnserlebnis".

Haben schon das nächste Bundesfinale vor Augen: Vanessa Hofmann, Darline Fraufarth, Bea Scherler und Juliette Dörfel (von links). In diesem Jahr verpassten die vier Neuruppinerinnen knapp den Einzug in die K.o.-Runde bei der Endrunde auf Rügen.

Wie im Vorfeld berichtet, hatten gleich drei Mannschaften die Stadt Neuruppin am Wochenende beim Bundesfinale der Sparkassen Fairplay Soccer Tour vertreten: ein Jungentrio vom Schinkel-Gymnasium (Winni Cup) sowie ein Männer- (Ü 18) und ein Mädchenteam (AK 14 bis 17) von der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN). In Prora auf Rügen erlebten alle Teilnehmer bei tollem Wetter drei ereignisreiche Tage. Es gab viele Aktionen und Workshops rund um das Thema Fairplay, zahlreiche Sportarten konnten ausprobiert werden, und natürlich wurde ausgiebig Fußball gespielt.

Streetworker und Trainer Thomas Stork hatte besonders große Hoffnungen in seine eingespielte Mädchenmannschaft gesetzt. Zumindest die K.o.-Spiele sollten erreicht werden. "Das wollten wir auch, aber es hat nicht geklappt", so Vanessa Hofmann. Teamkollegin Darline Fraufarth ergänzt sogleich: "Leider". Und Bea Scherler verrät, dass das Team "natürlich vom ganzen großen Coup geträumt hat. Denn wir wollten unseren Coach vor Freude weinen sehen." Thomas Stork gibt auch unumwunden zu, dass er wohl die eine oder andere Träne verdrückt hätte, wenn seine Mädels tatsächlich ganz oben auf dem Treppchen gestanden hätten und als Meister geehrt worden wären.

Jedoch verpassten die jungen Neuruppinerinnen hauchdünn den Einzug ins Achtelfinale. Der Grund: die schlechtere Tordifferenz gegenüber zwei anderen Vorrundengruppen-Dritten. Denn die zogen neben den Erst- und Zweitplatzierten nach der mit 32 Teams besetzten Vorrunde in die nächste Runde ein. "Wir hätten nur das letzte Vorrundenspiel gewinnen müssen, dann wären wir als Zweiter qualifiziert gewesen", blickt Vanessa Hofmann zurück. Sie gab die Abwehr-Organisatorin im "Soccer-Käfig". Im letzten Match reichte es nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand nur zu einem 1:1. Nach dem Ausgleich war von der dreiminütigen Spielzeit nicht mehr viel übrig. Es blieb beim Remis - das vorzeitige Aus war besiegelt.

Dabei waren die Neuruppinerinnen - Vanessa Hofmann (17 Jahre), Darline Fraufarth und Juliette Dörfel (beide 16) sowie Bea Scherler (15) - so furios ins Turnier gestartet. Die "Evas" wurden zum Auftakt mal eben mit 8:2 vom Court gefegt. Ein Traumstart. In der zweiten Partie folgte mit einem 1:3 jäh der Dämpfer. "Da sind wir mit der aggressiven Spielweise unserer Gegnerinnen überhaupt nicht klar gekommen. So richtig Fairplay war das nicht", befindet Scherler. Anders als ihre Teamkolleginnen, die allesamt aktiv beim MSV Neuruppin kicken, kommt sie aus dem Rudersport, zieht die Skulls für den Alt Ruppiner Ruderclub (ARC). "Ich spiele aber auch sehr gerne Fußball", so das Multitalent.

Im dritten und vierten Duell gab es dann jeweils ein 1:1. Das IJN-Team überzeugte mit gefälligem Spiel, nutzte auch oft die Bande als Doppelpass-Möglichkeit, aber mit dem Tore schießen haperte es ein wenig. Hofmann: "Ich glaube nicht, dass wir unser Pulver schon im ersten Spiel verschossen haben." Freundin Fraufarth nickt und trifft dann ihrerseits ebenso den Gedanken von der Teamkollegin: "Die Gegner sind einfach auch richtig gut. So einfach ist es da nicht, die Spiele zu gewinnen."

In den letzten Monaten hatten sich in zahlreichen Vorrunden Schüler und Erwachsene aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern fürs Bundesfinale qualifiziert. "Bei der Endrunde sind schon richtige Kracher dabei", betont Trainer Stork. "Dass wir überhaupt dabei waren, ist schon eine klasse Leistung und Auszeichnung. Zum Titel hat es nicht gereicht, aber wir bleiben dran. Wir schaffen das irgendwann." Im kommenden Jahr wollen es Vanessa, Darline, Juliette und Bea schließlich erneut bis ins Bundesfinale schaffen.

Mit den Besten im Drei-gegen-Drei durfte sich auch das IJN-Männerteam messen. Stork: "Die Jungs haben unsere Erwartungen gar übertroffen." Denn das Quartett bestehend aus Stefan Tessmann, Dennis Barsikow, Alex Hopf und Paul Reichelt schaffte es mit Platz zwei nach der Vorrunde gar bis ins Achtelfinale, verlor dieses indes knapp mit 1:2. "Das war ärgerlich, und wirklich nervenaufreibend am Spielfeldrand", bilanziert Stork. Nach dem bitteren Aus konnten die vier IJN-Kicker dennoch erhobenenes Hauptes vom Soccer-Court gehen.

Das Schinkel-Team mit Florian Unger, Jonas Hülsebeck und Thomas Robin spielte beim Winni Cup (AK 11 bis 13) lediglich außer Wertung mit, weil sie älter waren. Das Team "Klugscheißer" fand daher in der Rangliste keine Berücksichtigung.

Ebenso wie die IJN-Kicker einte auch dieses Trio über das allgemeine Dabeisein hinaus das Besondere an der Soccer Tour. Denn neben der sportlichen Leistung spielt eben auch das Fairplay eine große Rolle - und belohnt wird. In einer Extra-Wertung wurde auch das fairste Team ausgezeichnet. Im Spiel war jedes Team mit einem einer Sechs-Punkte-Gutschrift auf dem Fairplay-Konto gestartet. Pro Foul wurden dann zwei Zähler abgezogen. Nach dem vierten Vergehen war die Partie verloren. Zumindest in dieser Hinsicht agierte das Neuruppiner Mädchenteam meisterlich. Es spielte so vorbildlich fair, dass das Punktekonto stets unberührt blieb.

Am Wochenende wurde neben den deutschen auch die europäischen Meister ermittelt. Zahlreiche andere Nationen schickten ihre Titelträger ins Rennen der European Championship. Im kommenden Jahr ist gar eine Weltmeisterschaft geplant. Die Fairplay-Soccer-Tour soll weiter aufgewertet werden.

Top-Drei plus Sieger in der Fairplay-Wertung Bundesfinale 2017:

6 bis 10 männlich: 1. TEMM 06 MV (Rostock), 2. VfB Hohenleipisch I (Brandenburg), 3. Double Brothers (Thüringen), Fairplaysieger: Rangdorfer Soccer Kids (Brandenburg)

6 bis 10 weiblich: 1. Rotsteinkicker Sachsen (Görlitz), 2. Kästner Kicker Girls (Brandenburg), 3. Die 4 Mädels am Ball (Rostock), Fairplay: Grabowtigergirls (Brandenburg)

11 bis 13 m: 1. The Shield (Thüringen), 2. Die Spreewälder Gurken (Brandenburg), 3. Fifa Ban (Stralsund), Fairplay: Team oft the Year (Sachsen)

11 bis 13 w: 1. Paradies Girls Jena (Thüringen), 2. Die Äppels (Neubrandenburg), 3. Ilebiber Soccer Girls (Sachsen), Fairplay: Paradieskickerinnen (Thüringen)

14 bis 17 m: 1. Die Königlichen (Brandenburg) 2. VfR Bad Lobenstein (Thüringen), 3. Die Invaliden (Sachsen-Anhalt), Fairplay: Traktor Mosigkau (Sachsen)

Ü 18 m: 1. Bootsverleih Quingenberg Nord (Thüringen), 2. FC Fröbel (MV/Rostock), 3. Dynamo Thresen (Thüringen), Fairplay: Project Social Streetsoccer (Sachsen-Anhalt)

Ü 18 w: 1. Soccerroos (Sachsen), 2. Bazinga (MV/Wismar), 3. Nimm 4 (MV, Wismar), Fairplay: Unknown Kicker (Brandenburg)