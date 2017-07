Musikreise von der Gregorianik bis ins Heute

artikel-ansicht/dg/0/

Schiffmühle (MOZ) Schon tags zuvor hatte es in Altranft die Generalprobe gegeben, das Konzert in der Kirche Neutornow, bevor es am Wochenende dann noch nach Eberswalde weiterging, war aber etwas Besonderes. Schließlich haben die 18 Sängerinnen und Sänger, die im offiziellen Programm diesmal genauso viele Musikstücke zu Gehör brachten, dort ein "Heimspiel", wie es der Leiter des Klangkörpers, Martin Krumbiegel, gleich eingangs formulierte. Fast 100 Zuhörer verfolgten einen Streifzug durch die Epochen, der teilweise bis in die Gregorianik (6. Jahrhundert) zurückging, aber auch ganz moderne Werke umfasste - so zum Finale die Uraufführung des "Schlaflieds", bei dem Krumbiegel ein Gedicht von Kenneth Anders vertont hat.