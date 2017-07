Verband weist Widersprüche zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Viele Kunden erhalten in diesen Tagen einen Brief vom Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA). Der Inhalt: die Ablehnung des Widerspruchs gegen Beitragsbescheide.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591508/

Darüber hinaus wird, aus Sicht des NWA folgerichtig, eine Rückzahlung des gezahlten Beitrages ausgeschlossen. In einer beigefügten "Erläuterung zur Verwaltungsentscheidung" verweist Verbandsvorsteher Matthias Kunde darauf, dass die Anträge "nach intensiven Diskussionen in den Gremien des Zweckverbandes und umfangreicher Prüfung der Handlungsalternativen" negativ beschieden wurden. Die Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung müsse, so der NWA, von allen Nutzern finanziert werden. Die Reduzierung einer speziellen Abgabe führe dabei zu einer Erhöhung einer anderen Abgabe, eine Entlastung einer Gruppe bedeute eine Belastung einer anderen Gruppe. Ferner gelte für den Zweckverband, das "sehr soziale Entgeltniveau" zu verteidigen.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die Gemeinde Wandlitz verfügt dort über die meisten Stimmen, hat keinen Beschluss bezüglich einer Rückzahlung von Anschlussbeiträgen für bestimmte Fallgruppen von Beitragspflichtigen gefasst. Es würden lediglich offene Verfahren weitergeführt und alle bereits bestandskräftig gewordenen beziehungsweise abgeschlossenen Verfahren "in der Bestandskraft belassen". In der Abwägung der sehr unterschiedlichen Interessenlagen habe man sich letztlich für die Ablehnung der Rücknahmeanträge entschieden," heißt es in der Erläuterung. Der NWA betont ferner, dass keines der ohnehin sehr wenigen noch offenen Beitragsverfahren zu Lasten des Verbandes entschieden wurde. Man hoffe, die noch wenigen offenen Verfahren mit bestandskräftigen Beitragsbescheiden abschließen zu können. "Konsens unter den Verbandsmitgliedern war und ist die strikte Beibehaltung der seit Gründung praktizierten Mischfinanzierung aus Beiträgen und Gebühren".

Der Vorsitzende der NWA-Verbandsversammlung, Uwe Liebehenschel, bestätigte am Montag das Versenden der Ablehnungsbescheide. "Wir würden uns sonst der Gefahr einer Untätigkeitsklage aussetzen", so der CDU-Landtagsabgeordnete. Er betonte zugleich, dass die Situation beim Wasser- und Abwasserverband "Panke/Finow" - dort werden die Altanschließerbeiträge zurückgezahlt - nicht mit der beim NWA vergleichbar ist. "Wir hatten mehr als 99 Prozent bestandskräftige Bescheide." Jeder betroffene Kunde müsse nun selbst entscheiden, ob er gegen den Ablehnungsbescheid erneut Widerspruch einlegen wolle, so Liebehenschel.

Verbandsvorsteher Matthias Kunde und sein Stellvertreter waren am Montag für Nachfragen nicht erreichbar.