Berlin (dpa) Ein Unbekannter hat die Kassiererin eines Supermarktes mit einem Messer bedroht und Geld geraubt. Der Mann überfiel den Laden in Berlin-Buckow am Montagabend und griff sich mehrere Scheine aus der Kasse, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Er konnte zunächst unerkannt flüchten. Die 32-jährige Verkäuferin blieb unverletzt.