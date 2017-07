Feuerwehr-Biathlon in Kützkow

artikel-ansicht/dg/0/

Kützkow (MZV) "Links, rechts, links, rechts" schallte es am Strand vonEs war der Rhythmus des Bewegungsablaufs beim Feuerwehr-Biathlon. Sechs Freiwillige Feuerwehren aus der Region nahmen an dem Spaßwettkampf im Rahmen des 25. Sommerfestes teil. Die Kameraden aus Fohrde, Hohenferchesar, Bahnitz, Jerchel, Knoblauch und Kützkow probten den Löschangriff auf Skiern. Hierzu gehörte auch, dass mit einem Lasergewehr geschossen wurde. "Das ist etwas fürs Auge und die Leute haben Spaß", beschreibt Helmut Polanik, Ehrenamtler bei der Feuerwehr Kützkow, die Aktion. Der Spaßfaktor steht dabei ganz oben. Das merkte man den Kameraden an und auch das anfangs regnerische Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es war nass und rutschig, so hatten die jeweils sechs Leute pro Team bessere Bedingungen. "Wir mussten die Skier nicht wachsen", scherzte Frank Handel von der Kützkower Wehr. "Jahrelang hatten wir schönes Wetter zum Sommerfest", erinnert sich Handel. Es waren natürlich keine echten Skiern, sondern zwei lange Bretter aus Holz mit zwölf Schlaufen, auf denen die Jungs hintereinander standen und versuchten, sich fortzubewegen. "Das schlimmste war, die Balance zu halten und sich im Gleichschritt vorwärts zu bewegen", resümiert Handel. Dennoch kamen alle Teams ins Ziel. Die Kützkower brauchten hierfür sechs Minuten und 34 Sekunden. Das reichte nicht zum Sieg, aber auf die Platzierung kam es gar nicht so sehr an. Das jährliche Sommerfest der Feuerwehr dient anderen Zwecken. Die kleinste Gemeinde im Amtsbereich hat Nachwuchssorgen bei den Feuerwehrleuten. Bei gut 100 Einwohnern sind die meisten Kinder weiblich. Der Altersdurchschnitt der Aktiven liegt bei Ü40 und tagsüber haben sie wenig Personal. So soll das Fest der Nachwuchsgewinnung dienen. Auch wenn die Kameraden und Kützkower bei der Durchführung des Sommerfestes personell an ihre Grenzen stoßen, lassen sie sich für den Spaßwettkampf immer etwas einfallen. So gab es vor einigen Jahren eine Bootsfahrt auf der Havel, wo das Gefährt nur mit dem Wasserstrahl aus der Löschpumpe angetrieben wurde. Aber zurück zum Feuerwehr-Biathlon: Die Kameraden aus Bahnitz waren die schnellsten. Sie schafften den Parcours in 4 Minuten 50 Sekunden. Als Preis gab es eine Urkunde und eine große Kiste Bier. Fohrde (4:58)und Jerchel (5:04) belegten die weiteren Plätze, für die es neben der Urkunde auch noch Gerstensaft gab. Knoblauch (5:47), Hohenferchesar (6:20) und Kützkow komplettierten das Teilnehmerfeld bei der Platzierung. "Wo die Kützkower immer diese Ideen her haben?", fragte sich Istvan Utasi vom Siegerteam. Für die Bahnitzer gilt: dabei sein ist alles. Utasi und Kollegen sind schon zum dritten Mal vor Ort. Der Zusammenhalt ist ihnen wichtig. "Es ist schon Kult in Kützkow", so Utasi über das Sommerfest. Im kommenden Jahr hat die Gemeinde einen weiteren Grund zum Feiern: Das Jubiläum 650 JahreUnd wer nicht so lange warten will, schaut mal nach Pritzerbe. Dort findet am Samstag, 26. August, die Veranstaltung "Flambierte Havel" statt. Im Herbst ist die Rohrweberei Gastgeber für das Drachenfest (Sonntag, 8. Oktober) sowie "Feuer und Flamme" (Samstag, 28.10.).