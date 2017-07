artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Mit Beginn der "parlamentarischen" Sommerpause ziehen die Freien Wähler eine erste Bilanz. Die Fraktion besteht nun seit mehr als einem Jahr als eigenständige politische Kraft in der Stadtverordnetenversammlung - mischt sich ein und entscheidet mit. Fraktionschef Dirk Stieger: "Nach dem gemeinsamen Neuanfang konnten wir sehr schnell eine stabile und vertrauensvolle Fraktionsarbeit entwickeln. Wir haben konstruktive Vorschläge, werden wahrgenommen. Mit unserem Prüfauftrag zur Umwandlung von Naherholungsbereichen zu Gebieten dauerhaften Wohnens verbinden viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt neue Perspektiven. Ergebnisse werden nach der Sommerpause vorliegen. Wirkliches Neuland beschritten haben wir mit der Stärkung der Bürgerbeteiligungsrechte und haben mit der Mehrheit der Stadtverordneten die Möglichkeit der Bürgerbefragung eingeführt." Fraktionsvize Norbert Langerwisch ergänzt: "Abseits üblicher Sonntagsreden haben wir mit der Ausweitung des städtischen Sonderprogramms zur Reparatur und Instandsetzung städtischer Sportstätten auf kommunale Liegenschaften in Nutzung von Kleingartenvereinen wirkliche Wertschätzung der vielfältigen Arbeit erreicht. Nun können finanzielle Mittel auch für die Reparatur von öffentlich zugänglichen Vereinsheimen gewährt werden. Auch fand unser Antrag eine Mehrheit, künftig die Arbeit zwischen der Stadt und dem Kreisverband der Gartenfreunde durch einen einheitlichen Generalpachtvertrag an Stelle vieler Einzelverträge zu vereinfachen. So ist unsere kommunale Arbeit greifbar." Darüber hinaus habe sich die Fraktion mit Anträgen zum Tourismuskonzept, zur Entwicklung des Packhofgeländes, zur spürbaren Angebotsverbesserung des ÖPNV, zum Wanderwegekonzept und in der Haushaltsdebatte eingebracht. Stieger: "Wer verantwortlich handeln will, der muss auch bereit sein, heiße Eisen anzufassen. Mit der auf unseren Antrag erfolgten Beschlussfassung zur Einführung einer Übernachtungssteuer beherzigen wir die auch in jedem privaten Haushalt bekannte Regel: Wer Geld ausgeben will, muss zuerst Geld erwirtschaften. Wenn wir also unsere im Zuge der BUGA 2015 geschaffene touristische Infrastruktur erhalten und weitere Angebote schaffen wollen, dann braucht es eine Antwort dazu, wie diese Aufgaben bezahlt werden sollen. Eine Übernachtungssteuer, die in anderen Städten problemlos funktioniert, ist auch hier ein richtiger Ansatz." Zu den Zukunftsthemen gehören die öffentlich diskutierten Investitionsvorhaben. Norbert Langerwisch: "Der nun zur Bürgerbefragung gestellte konkrete Entwicklungsvorschlag zum Packhof findet unsere volle Unterstützung. Wir wollen, dass es voran geht. Stillstand, Blockaden und Egoismus helfen uns nicht. So ist es auch in der Neuendorfer Straße zu dem Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik. Auch hier werden mit Versorgung und Wohnen positive Entwicklungen möglich. Lange genug haben wir darauf gewartet." Unmissverständlich bleibt die Freie-Wähler-Position zur Verwaltungsstrukturreform 2019: "Wer die kreisfreien Städte von der Landkarte streichen will, der schadet nicht nur diesen Städten, sondern auch unserem Land."