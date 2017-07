TSV-Fußballer im Dauereinsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Warnau/Premnitz (MOZ) Eine hohe Belastung hatten die Landesliga-Fußballer des TSV Chemie Premnitz am Wochenende zu überstehen. Nach einem Test am Freitagabend, den die Chemiker mit 1:2 beim SSV Havelwinkel Warnau verloren, siegte der TSV am Samstag gegen Saxonia Tangermünde mit 3:2.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591533/

"Wir waren personell nicht so üppig aufgestellt, so dass die Jungs konditionell ordentlich gefordert wurden", so TSV-Trainer Olaf Krause. Nicht mit dabei auf Seiten der Premnitzer: Martin Otto. Mittlerweile steht auch fest, für welchen Verein der Offensivakteur in der kommenden Saison auflaufen wird. Der 26-Jährige spielt künftig für den Premnitzer Liga-Konkurrenten Schwarz-Rot Neustadt.

In Warnau waren die Premnitzer am Freitag nach einer Ecke in Führung gegangen. Mario Delvalle hatte unhaltbar eingeköpft. Weitere Möglichkeiten waren zwar vorhanden, wurden in der Folge aber nicht genutzt. Die Gastgeber, die läuferisch ordentlich dagegen hielten, kamen nach einem Standard zum Ausgleich und konnte nach einem ruhenden Ball auch den 2:1-Siegtreffer in der zweiten Hälfte erzielen.

"Es sah ganz ordentlich aus. Einige Spieler fehlten noch, so dass wir wenig wechseln konnten. Aber die Jungs haben sich gut bewegt, das war in Ordnung. Insgesamt war es ein intensives Spiel", fasste Trainer Krause zusammen und bat seine Mannschaft bereits 15 Stunden später wieder auf den Platz.

Diesmal empfingen die Premnitzer den FSV Saxonia Tangermünde. Nach einer richtig starken ersten Hälfte führte der TSV Chemie bereits mit 3:0. René Boltze hatte nach einer Flanke von Sebastian Krumbholz per Direktabnahme für die Führung gesorgt. Wenig später war es Daniel Pfefferkorn, der nach herrlicher Vorarbeit Konstantin Gädes auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Seitenwechsel folgte dann das schönste Tor des Spiels. Eine mustergültige Vorlage Pfefferkorns verwertete Krumbholz mit einem Schuss in den Torwinkel.

"Die erste Halbzeit war richtig gut, leider konnte ich aber kaum wechseln", so Olaf Krause. Denn nach der Pause schwanden die Kräfte auf Premnitzer Seite zusehends. Tangermünde wusste das zu nutzen und sorgte mit den Treffern zum 1:3 und 2:3 noch für Ergebniskosmetik. "Ich bin mit beiden Spielen eigentlich zufrieden. Die Jungs haben sich durchgebissen und auch spielerisch schon einige Akzente setzen können. Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind", so der Premnitzer Übungsleiter, der sich über einen weiteren Neuzugang freuen kann.

Vom Oberligisten BSC Süd 05 wechselt Elias Große ins Stadion der Chemiearbeiter. Am Wochenende hatte er in beiden Spielen jeweils über die vollen 90 Minuten gespielt und bereits dort gezeigt, dass er zu einer Verstärkung werden kann. "Wir sind sehr zufrieden, dass er sich für uns entschieden hat. Elias ist ein sehr gut ausgebildeter Fußballer, der aber auch schon auf die Erfahrung von Oberliga-Spielen verweisen kann", schätzt Olaf Krause ein.

Am nächsten Wochenende werden die Premnitzer dann erneut doppelt testen. Am Freitag geht es nach Schenkenberg, ehe am Samstag (29. Juli/14 Uhr) der FSV Krostitz, um Ex-TSVer Daniel Huxdorff, erwartet wird.