Vinyl-Basar im Bürgerhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (Intern) Plattenliebhaber aufgepasst: Im Bürgerhaus der Altstadt in der Bäckerstraße14 findet am kommenden Samstag, 29. Juli, der Vinyl-Basar statt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können Interessierte in entspanntem Ambiente sich auf die Suche nach besonderen Scheiben machen. Zudem können sich die Besucher austauschen und mit einem Experten ins Gespräch kommen. Mario Wunderlich aus Bad Belzig gibt Tipps und hat Überraschungen parat. Interessierte können in die Welt der Schallplatten eintauchen, nach Raritäten suchen oder einfach nur stöbern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Stände sind überdacht, sodass die Sammlerobjekte immer trocken und schattig stehen können. Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei Frank Gerstmann per Telefon unter 0175/ 1968636 oder per E-Mail mail@frank-gerstmann.de möglich.