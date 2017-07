Geklauten Skoda nach sechs Jahren gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Hennigsdorf (til) Einen vor sechs Jahren in Hennigsdorf gestohlenen Skoda Octavia hat die Polizei am Montagabend in einer Oranienburger Garage sichergestellt. Die Polizei war gegen 17 Uhr zum Garagenkomplex an der Erzberger Straße gerufen worden, weil der Nutzer der Garage einer Aufforderung zur Räumung nicht nachgekommen war. Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Beamten zunächst fest, dass die Kennzeichen zu einem Saab gehören und seit dem Jahr 2011 zur Fahndung ausgeschrieben sind. Kurz danach stellte sich heraus, dass auch der Skoda bereits vor sechs Jahren gestohlen worden waren. Inzwischen hat die Polizei die Identität des Garagennutzers ermittelt und prüft zurzeit, ob er auch für den Diebstahl des Fahrzeuges verantwortlich ist. Nähere Angaben zu dem Mann gab es zunächst nicht. Es soll sich um einen 37-Jährigen handeln.