Als Coach mehr Erfolg

Unter den 2.066 Zelluloidball-Künstlern war auch der Wiesenburger Manfred Kuhle, der schon seit Jahren bei den Europa- beziehungsweise Weltmeisterschaften mitmischt. Der pensionierte Lehrer für Russisch und Englisch, der bei Engpässen am Bad Belziger Fläminggymnasium immer noch aktiv als Lehrkraft aushilft, nimmt aus mehreren Gründen die Reisestrapazen auf sich.

Zum einen reizt ihn der sportliche Vergleich, auch wenn er den Wettkampf nicht mit der letzten Verbissenheit betreibt. Wenn er verliert geht für den Wiesenburger die Welt nicht unter, doch wenn es nicht "koscher" verläuft, ärgern ihn Fehlentscheidungen. Wie jetzt in Helsingborg, als der Schiedsrichter in einer kritischen Situation auf Ballwiederholung entschied. "Das gibt es nicht. Entweder war der Ball auf der Linie, oder nicht. Und das ganz unabhängig davon, dass ich dadurch den entscheidenden Punkt zum eventuellen Satzgewinn verlor", ärgerte sich Kuhle auch noch Wochen später.

Das er bei der EM aber nicht so erfolgreich abschnitt, lag in erster Linie an seiner Operation im Frühjahr. Danach hieß es für ihn acht Wochen Sportverbot. Diese Pause konnte er in der verbleibenden Zeit nicht mehr aufholen. So fuhr Kuhle mit geringen Erwartungen nach Schweden. Er kam in der Altersklasse Ü75 nicht über die Vorrunde hinaus, doch es gab auch einige enge Satzverläufe, die aber alle zu seinen Ungunsten verliefen. Wie gegen den späteren Gruppensieger Leif Petterson aus Boras (Schweden), den er in die Bredouille brachte, aber in den wichtigen Szenen fehlte das nötige Quäntchen Glück.

Doch mindestens genauso wichtig wie der sportliche Einsatz am Tisch ist für Manfred Kuhle das Pflegen der zahlreichen Freundschaften, die er im Laufe der Jahre knüpfte. Dank seiner Sprachkenntnisse ist der Wiesenburger ein gefragter Mann bei den Turnieren. So wurde er vor Jahren bei einer WM vom gebürtigen Polen Andrzej Truczynski gefragt, ob er nicht als Trainer einspringen könne, das Reglement verlangte es für die Doppelpaarungen. Daraus ergab sich eine bis jetzt andauernde Freundschaft, mit gegenseitigen Besuchen - Truczynski besuchte Kuhle in Wiesenburg, und der Fläminger besuchte den Polen in seinem Wohnort in der Schweiz - und Betreuungen bei den Wettkämpfen.

Nur in diesem Jahr wurde nichts daraus. Sehr zum Bedauern Kuhles konnte Truczynski verletzungsbedingt nicht anreisen. Auf seine Coachtätigkeit musste er jedoch nicht verzichten. Zum einen führte er den Österreicher Franz Kraus-Güntner, den er schon im Vorjahr bei der WM in Alicante zur Seite stand, zum dritten Platz. Aber auch im Ü40-Doppelwettbewerb waren erneut seine Dienste als Betreuer gefragt.

Krzysztof Piotrowski, der 2014 zusammen mit Andrzej Truczynski den Vizeweltmeistertitel in Auckland errang, trat mit Zyszard Grzelak, der wie sich herausstellte der beste Freund Truczynskis ist, an. Damit Manfred Kuhle ohne die ansonsten lästigen Fragen bei den Wettkämpfen näher bei seinen Schützlingen sein konnte, hatte ihm die Polen einen "offiziellen" Trainingsanzug mit der Aufschrift Coach verpasst, der ihm alle Wege öffnete. Das neu zusammengestellte Doppel schlug sich tapfer. Um den Titel konnte das Duo nicht mitspielen, rutschte aber unter die Top 10, der jüngsten Senioren-Kategorie (Ü40).

Nach einigem zeitlichen Abstand merkte Manfred Kuhle die Belastungen, dennoch zog er ein positives Fazit über den Trip nach Schweden. Sollte die Gesundheit mitspielen, oder andere Verpflichtungen treten in den Vordergrund (Fußballweltmeisterschaft in Russland), möchte er im nächsten Jahr bei der WM im "Zockerparadies" Las Vegas starten.

Dem Tischtennissport ist der Wiesenburger gleich dreifach verpflichtet. Zum einen trainiert und spielt er für Rot-Weiß Ziesar sowie dem TSV Wiesenburg und unterrichtet weiterhin Schüler im Tischtennis. Und gerade für seine Arbeit an der Schule holt er sich bei den internationalen Turnieren neue Impulse.