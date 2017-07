Nach Zwangsversteigerung weiter Hotelbetrieb auf "Herzinsel"

artikel-ansicht/dg/0/

Waren/Dabelow (dpa) Die "Herzinsel" im Brückentinsee bei Dabelow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) bleibt auch nach ihrer Zwangsversteigerung öffentlich zugänglich. "Der Hotelbetrieb geht weiter, denn der Käufer will alles so weiterführen wie bisher", sagte der Berliner Geschäftsmann Walter Kummerow, dem die Insel zuletzt mit gehörte, nach einem Treffen mit den Käufern. Auf der Insel wird ein kleines Hotel mit zehn Mitarbeitern betrieben.

Ein Anwalt hatte das etwa fünf Fußballfelder große, idyllisch gelegene Eiland am 12. Juni zum Preis von rund 1,7 Millionen Euro für die Penney Business Limited-Gruppe ersteigert. Der Preis wurde schon vollständig bezahlt, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts in Waren an der Müritz sagte. Die Insel steht unter Naturschutz und liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin.