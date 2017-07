artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Fünf Golfschläger haben Unbekannte in der Nacht zu Montag an der Leuschnerstraße in der Niederheide aus einem Porsche Panamera gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges ein. Die Tat ereignete sich kurz nach 2 Uhr. Den Sachschaden gab die Polizei mit mehreren tausend Euro an.