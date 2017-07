Bauarbeiten haben schon begonnen

artikel-ansicht/dg/0/

Großwudicke (MOZ) Eine neue Heizungsanlage, weg vom Öl, hin zum Erdgas und einer genau an die Schule angepassten Dimensionierung der Kesselanlage - das soll bis zum Herbst erledigt sein. Dazu der Abriss der alten Baracke auf dem Schulhof, an deren Stelle ein Multifunktionsgebäude treten soll und ein Lift, um auch das Obergeschoss barrierefrei erreichbar zu machen. Die Liste der anstehenden Bauarbeiten an der Kleinen Grundschule in Großwudicke ist lang. In gut einem Jahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zur Finanzierung konnte sich die Gemeinde Milower Land als Schulträger Fördergelder über die Lokale Aktionsgruppe Havelland (LAG) aus dem Leader-Programm der EU sichern.

321.533,79 Euro standen im Förderbescheid, den Bürgermeister Felix Menzel (SPD) am Montag in der Kleinen Grundschule präsentierte. Insgesamt werden die Maßnahmen an der Schule 430.639 Euro kosten.

Der Umbau der Heizung ist schon in vollem Gange. Der alte Kessel ist abgebaut, der neue zum Einbau bereit. Schon in wenigen Wochen werden diese Arbeiten abgeschlossen sein. Voraussichtlich in den Herbstferien wird dann die Baracke abgerissen. Sie dient momentan nur noch als Lagerraum und als Toilette für die Kita-Kinder, wenn sie draußen auf dem Spielplatz sind.

Der Neubau wird wieder einen Sanitärtrakt für alle Altersgruppen beherbergen. Dazu kommen dann noch drei Räume, die durch Kita und Schule genutzt werden können. Vor allem Kinder mit Förderbedarf sollen dort Rückzugsmöglichkeiten, aber auch gezielte Förderung finden.

Schulleiterin Anke Engeleiter kann sich vorstellen, dass beispielsweise auch Ergotherapeuten und Logopäden die Räume nutzen. Auch eine Zusammenarbeit mir Physiotherapeuten wäre möglich. Ein erstes Interesse zur Zusammenarbeit signalisierten hier die Havelland-Kliniken.

Das neue Gebäude ist barrierefrei. Um auch das Hauptgebäude in dieser Beziehung auf den neuesten Stand zu bringen, wird mit den Geldern auch ein Durchbruch am Essenraum mit Rampe in den Hof realisiert. Dazu kommt der Einbau eines Liftes, der motorisch eingeschänkten Kindern und Rollstuhlfahrern den Weg in das Obergeschoss erleichtern soll.

Die Kleine Grundschule ist mittlerweile sehr beliebt bei Eltern und Kindern. Ihr Konzept mit dem Jahrgangsstufen übergreifenden Unterricht funktioniert. Im kommenden Schuljahr werden gleich zwei Klassen der Stufe 1/2 geführt werden. 20 Kinder werden neu eingeschult, und sie alle stammen aus dem Einzugsgebiet der Schule, dem nördlichen Milower Land. Sogenannte "Auffüller", also Kinder, die aus einem anderen Gebiet stammen, werden anders als in Vorjahren nicht aufgenommen. Es gibt schlicht keinen Platz.

Insgesamt 105 Kinder werden im neuen Schuljahr die Schule besuchen. Vor zehn Jahren waren es nur 62, wie die Schulleiterin berichtete. Theoretisch wäre der Schulbetrieb sogar mit nur 45 Schülern möglich.