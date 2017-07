Wo vor 70 Jahren der Dorfpolizist starb

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht zum 25. Juli 1947 wollte er den Sack kontrollieren, den ein Männer-Trio bei sich trug. Der Oberwachtmeister vermutete gestohlene Lebensmittel oder anderes Diebesgut darin. Er wurde in der Folge bewusstlos geschlagen und in einem nahen Waldstück seinem Schicksal überlassen. Die Leiche des Polizisten fand ein Bahnwärter am Morgen. Er soll auf der Straße eine Blutlache entdeckt haben und eine Schleifspur, der er folgte. Die Täter wurden ermittelt und verurteilt (BRAWO berichtete am vorigen Wochenende ausführlich). In dem kleinen Waldstück an der L96, wo vermutlich der Polizist starb, befestigte Albrecht nun einen Strauß Blumen an einer kleinen Kiefer.

Oskar Meißner war in Neue Schleuse als Dorfpolizist tätig. Damals gehörte der Ort zum Landkreis Jerichow II und somit zu Sachsen-Anhalt. Heute ist Neue Schleuse brandenburgisch und Teil der havelländischen KreisstadtJürgen Albrecht, der im Ortsteil wohnt, fühlt sich dem Gewaltopfer von einst kollegial sehr verbunden. Albrecht kam zwar erst ein paar Jahre später auf die Welt, doch wurde auch er ein Polizist, der bis 2011 im Dienst war. Anfang der 1970er Jahre pflegte er noch das Grab von Oskar Meißner, der auf dem Friedhof in Neue Schleuse bestattet wurde. Nach ein paar Schulungsjahren, Albrecht wurde damals sogenannter Abschnittsbevollmächtigter (ABV) der Polizei, war die Grabstelle aber nicht mehr vorhanden. Was den früheren Abschnittsbevollmächtigten von Neue Schleuse nicht daran hindert, am kommenden Freitag auch den Friedhof in der Pfarrer-Fröhlich-Straße mit Blumen zu besuchen. Denn am 28. Juli um 14.00 Uhr jährt sich die Bestattung des Oberwachtmeisters zum 70. Mal. Wer sich dem Ehrengedenken anschließen will, ist dazu herzlich eingeladen.