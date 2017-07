Ich traue mich auf die Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

Michael Kelly: Wir haben uns Anfang letzten Jahres kennengelernt und eigentlich sofort einen Draht zueinander gehabt.

Mario Geyermann: Ja, so ist es in der Regel. Man trifft sich und da zündet irgendwas. Mit den sozialen Netzwerken hat man dann auch schnell einen losen Kontakt aufgebaut. Und das war es dann auch erst mal.

BRAWO: Erst mal, und wie genau sieht es jetzt aus?

Mario Geyermann: Irgendwann bei einem der nächsten Treffen fragte ich Michael, mehr so aus Spaß, ob er einen neuen Manager brauchen würde. Und da kam nur zurück: "Wieso, ich hab ja noch gar keinen." So kamen wir über das Thema ins Gespräch.

Für mich war nur wichtig, dass Michael Kelly ein Künstler ist, der eigene Projekte realisiert. Leider haben wir uns etwas spät kennengelernt. Die meisten Veranstaltungen in diesem Jahr sind schon gebucht und es ist schwierig ihn dann noch irgendwo mit rein zubekommen. Aber ich sehe trotzdem noch gute Chancen.

BRAWO: Herr Kelly, sie sind ja schottischer Abstammung. Leben sie schon lange in Deutschland, oder wurden sie hier geboren? Wie fit sind sie noch in ihrer Muttersprache?

Michael Kelly: Ja, ich bin schottischer Abstammung, ich bin auch tatsächlich Schotte. Aber ich wurde in Berlin geboren, weil mein Großvater hier stationiert war. Deshalb bin ich bilingual, also zweisprachig aufgewachsen.Meine Mutter hat mit mir Englisch gesprochen und mein Stiefvater Deutsch und so kann ich beide Sprachen gleich gut. Allerdings habe ich, bedingt durch meine Verwandtschaft,einen fiesen schottischen Akzent.

BRAWO: Bestimmt gibt es kulinarische Spezialitäten aus Ihrer Heimat, die Sie hier bei uns vermissen?

Michael Kelly: Also ich bin ganz ehrlich, Schottland ist kein kulinarisches Land. Wobei jeder mal Haggis probiert haben sollte. Das sind Schafinnereien, im Schafmagen gekocht. Klingt total fies, aber schmeckt wirklich sehr lecker. Was mir persönlich fehlt, ist Irn-Bru, ein Softdrink aus Schottland. Diese Brausen ist knallorange, leuchtet im Dunklen und ist zuckersüß. Die finde ich ganz toll, die muss ich mir immer Importieren lassen.

BRAWO: Wie sieht es aus mit den schottischen Traditionen, dem Kilt und dem Patrick's Day?.

Michael Kelly: Ja, einen Kilt besitze ich natürlich auch. Den St. Patrick's Day feiere ich nicht allzu oft, weil meine Tochter einen Tag davor Geburtstag hat. Aber ich bin zum Beispiel zur Einschulung meines Sohnes im Kilt gegangen. Nach den ersten komischen Blicken habe ich die Sachlage erklärt. Wenn ich Lust habe, trage ich ihn auch gerne zum Grillen im Garten, er ist halt einfach sehr bequem.

BRAWO: Wie wurden Sie Sänger? Gab es Einflüsse die sie geprägt haben, welche prägen sie heute?

Michael Kelly: Meine Familie ist grundsätzlich sehr musikalisch. Doch ich bin der einzige, der sich auf die Bühne traut.Mit dreizehn, vierzehn Jahren bin ich zufällig in eine Band hinein gerutscht. Allerdings war das eher Rockmusik, man war noch jung und wild. Da habe ich erste Erfahrungen gesammelt und gemerkt, das die Stimme einiges aushält. Die Sachen die ich jetzt mache, Elvis und Sinatra, die sind durch ein Stimmenbildungsprojekt entstanden. Diese Art der Musik hat mir dann einfach so gut gelegen, dass ich weiter gemacht habe. Nach dem ersten Auftritt auf einem Geburtstag, kamen schon die Anfragen nach weiteren Auftritten.Und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Nun führe ich schon seit zwei Jahren das Programm "Elvis meets Sinatra" erfolgreich auf.

BRAWO: Sie haben letztes Jahr, also 2016 auch an der "Chance" teilgenommen. Was hat das genau gebracht, welche Schlüsse konnten sie für sich daraus ziehen? Bekannterweise haben sie ja nicht gewonnen, aber sie gehen trotzdem sehr erfolgreich ihren Weg.

Michael Kelly: In erster Linie, habe ich viele wichtige Kontakte kennengelernt. Ich konnte mich mit der Veranstaltungsagentur Buchholz anfreunden.

BRAWO: Man kann ja sagen das sie hauptberuflich Musiker sind, wie läuft für sie der Alltag ab?

Michael Kelly: Neben dem üblichen Leben mit meiner Familie, sitze ich im Studio, studiere neue Projekte ein oder festige die alten Songs. Daneben gibt es noch administrative Aufgaben wie die Planung von Auftritten und ähnliches zu erledigen. Manchmal stehen noch Auftritte an , sodass der Abend dann sehr lang wird.

BRAWO: Ihre Familie steht bei dem Projekt Musik vollkommen hinter ihnen?

Michael Kelly: Meine Frau und meine Kinder nehmen Rücksicht,da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Die tragen jede Entscheidung mit. Bei drohenden Fehlentscheidungen sagt mir Mario Geyermann schon mal die Meinung. Glücklicherweise hält er mir den Rücken frei vom lästigen Papierkram,der mit steigendem Erfolg zu genommen hat. Nun kann ich mich viel intensiver um meine künstlerische Arbeit kümmern.

BRAWO: Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Geyermann genau ab?

Michael Kelly: Ich bin seit März diesen Jahres bei Geyerman Productions und Promotions, das Label Mario Geyermann unter Vertrag, direkt gesignt als Künstler. Er übernimmt die komplette Vertretung nach außen, er übernimmt die Verhandlungen für Auftritte, er unterstützt mich in der Karriereentwicklung. Das heißt für mich, ich bin jetzt nicht mehr frei und mache das, was mir gerade zugeschoben wird, sondern ich habe jetzt jemanden, der sich darum kümmert, und alles vertraglich festhält.