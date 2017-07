"Traumschüff" nimmt Kurs auf Rathenow

artikel-ansicht/dg/0/

Havelberg/Rathenow (MOZ) Am 29. Juli um 15.00 Uhr wird in Havelberg ein zwölf Meter langer Katamaran getauft. Er wird Transportmittel und Bühne der Anfang 2017 gegründeten Traumschüff geG, Deutschlands erster gemeinnützigen Theatergenossenschaft. Wie das Schiff heißen soll, bleibt bis Samstag geheim. Die Jungfernfahrt führt die Havel hoch. Erste Station ist der Alte Hafen in Rathenow. Dort ist am 2. August um 19.00 Uhr das Stück "Bibergeil" zu sehen, eine kritisch-komische Geschichte über Mensch und Natur. Am 3. August um 19.00 Uhr gastiert der Theater Lichtblick e.V. mit einer Reise in Rathenows Vergangenheit. Dann geht es weiter nach Premnitz an die Havelpromenade. Am 5. August um 15.00 Uhr beginnen dort Workshops (Schauspiel, Yoga), und es ist Zeit zum Kennenlernen der Traumschüff geG. Um 19.00 beginnt das Gastspiel "Aus dem Leben eines Taugenichts". Der Eintritt ist stets frei. Mehr Infos zu Programm und Tour gibt es auf www.traumschueff.de