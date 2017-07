Mehr Verkehrstote in Brandenburg zu beklagen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist in den ersten fünf Monaten des Jahres gestiegen. Insgesamt kamen 54 Menschen ums Leben; das sind 8 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Dagegen nahm die Zahl von Verletzten zwischen Elbe und Oder um 1 Prozent auf 4052 ab. Das Gesamtaufkommen von Verkehrsunfällen stieg allerdings von Januar bis Mai 2017 um knapp 3 Prozent auf insgesamt 33 626 an. Angaben zu den Ursachen machte das Statistikamt nicht.