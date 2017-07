Berufsorientierung über vier Schuljahre

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) "Stärken feststellen" und "Schwächen erkennen" - Das steht für die letzten beiden Buchstaben des Begriffs "Berufswahlpass". Diesen erhalten die Schüler der 7. Klasse an der Oberschule Premnitz jeweils bei Schuljahresstart. Damit beginnt für die neuen Oberschüler das vierjährige Praxislernen im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung bis zur 10. Klasse. Zum Schuljahresende präsentieren die Schüler der 7. bis 9. Klassen auf kreative Weise ihre Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Motto der diesjährigen Präsentation der Neuntklässler: "Was wär' ich, wenn ich nicht in der Schule wär".

Im März hatten sie ein dreiwöchiges Betriebspraktikum bei regionalen Kooperationsunternehmen absolviert. "Neben Tätigkeiten im Büro lernte ich auch Reifenwechseln", schilderte Cynthia ihre Erfahrungen in einem Premnitzer Autohaus. "Ich fand toll, dass ich viel selbstständig machen konnte."

Bereits im Januar waren die Schüler der 9a/b für eine Woche zum Bewerbungstraining nach Werneuchen gefahren. "Zu den fiktiven Bewerbungsgesprächen gehörte auch dazu, dass wir uns entsprechend kleideten", so Dominik.

Die Achtklässler drehten über ihren einwöchigen Aufenthalt im Schullandheim in Peenemünde, die Werkstatttage im IKW Rathenow und über ihr Betriebspraktikum ein rund 15-minütiges Video. Zu dem Song "That's the way I like it" tanzten Achtklässler zum Abschluss ihrer Präsentation in verschiedenen Berufs-Outfits.

In der 7. Klasse beginnt die Berufsorientierung mit einer Potentialanalyse. Die Schüler lernen ihre Stärken und Schwächen kennen. Neben Klassenausflügen und der Beteiligung an der Aktion des Landkreise "Komm auf Tour" gehen die Schüler für einen Schnuppertag in ein Unternehmen der Region.

Mit ihrem Berufswahlpass, dem die Schüler über die Jahre viele Zertifikate beifügen, bewerben sie sich während der 10. Klasse um einen Ausbildungsplatz.

"Diese jährliche Präsentation zum Schuljahresende ist ein wichtiger Termin für unsere Schüler, auch im sozialen Lernen, weil sie öffentlich zeigen können, wie sie sich entwickelt haben", so Schulleiter Ingo Kaczmarek. "Mit Aufmerksamkeit verfolge ich die Diskussion über die Kapazitäten an Gymnasium und Gesamtschule in Rathenow. Die Gesellschaft sollte aber auch nicht die Schüler vergessen, die kein Abitur machen. Das sind zwei Drittel unserer Schulabgänger. Deshalb ist es wichtig, Netzwerke zu bilden - zwischen Schule, Eltern und Unternehmen der Region. So wie am heutigen Tag."

Und das macht die Oberschule Premnitz seit Jahren recht erfolgreich. Mehrere Auszeichnungen als "Schule mit hervorragender Berufsorientierung" zeugen davon.