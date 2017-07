Radweg kommt, Tempo 30-Zone wird geprüft

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) Es war die erste Bürgerversammlung in Plaue nach der Gründung der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung und einige Bürger folgten der Einladung. Hierbei diskutierten und informierten sie sich bei den Verantwortlichen zu diversen Themen, die ihnen unter den Nägeln brannten. Ob die Entwicklung der Innenstadt des Fischerstädtchens oder die Geschwindigkeitsbegrenzung für Verkehrsteilnehmer in der Königsmarckstraße - es war von allem etwas dabei. "Die Verkehrssituation ist spannend", so Ortsvorsteherin Dr. Lieselotte Martius. Bislang gibt es dort keine Tempo 30-Zone. Die Einwohner hätten jedoch gern eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kindertagesstätte. Von Seiten der Stadt hieß es, dass die Einrichtung nicht unmittelbar an der besagten Straße liege und die Gefährdungslage überprüft werde. Aus dem Publikum kamen mehrere Vorschläge. Torsten Braun wäre dafür ein Verkehrsschild "Achtung Kinder" aufzustellen. Mehr Polizeikontrollen oder den Blitzer umsetzen, sind Klaus Herms Ideen. "Wir geben das weiter", war der Tenor von Tiemann, Scheller und Co.. Apropos weiter: wie geht es mit dem Gelände und den Räumlichkeiten des ehemaligen REWE-Standorts in der Innenstadt weiter? Ein Nachmieter wird gesucht. Behilflich ist hierbei die Wirtschaftsförderung. Das Gelände zu beleben sei schwieriger, als sich die Bewohner es sich vorstellen. Es kommt darauf an, was der Standort hergäbe. Und wie sieht es mit der Freizeitgestaltung in Plaue aus? Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren haben laut Einwohnern zu wenig Möglichkeiten, sich nach Schulschluss im Ort zu treffen. Der Sportplatz mit ergänzenden Geräten soll die Lösung sein. Vor dem Tanz- und Turnschuppen ist eine Sitzbank zum Verweilen der Wunsch. Die Verantwortlichen wollen vorarbeiten und sich den Plan ansehen. Ein Ortstermin zur Besichtigung des Grundstücks ist geplant. Für die Radfahrer gibt es eine positive Nachricht aus der Bürgerversammlung. Der Radweg in Richtung Bensdorf wird gebaut. Er wird wechselseitig an der B1 entlang führen. So sind Überquerungshilfen auf der Bundesstraße erforderlich. Baubeginn ist im Jahr 2018. Der Radweg soll drei Meter breit werden. Und somit wird es besser, als der jetzige Zustand, da waren sich die Herrschaften im Saal einig. Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann stellte fest, dass die Stadt und die Bewohner Plaues in die gleiche Richtung denken. Sie wollen gemeinsam weiterkommen. "Was machbar ist, wollen wir umsetzen", so Tiemann.