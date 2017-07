Clowns lenken von den Schmerzen ab

artikel-ansicht/dg/0/

"Gerade für Kinder ist der Krankenhausaufenthalt, getrennt von der Familie, eine besondere Situation. Die Clowns lenken die Kinder für einen Moment von ihren Schmerzen ab", so Norbert Dahlinger, seit 2012 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin inZu den "Bunten Kumpels", wie sich die insgesamt vier Clowns nennen, gehören Nono und Josefine. Die gebürtige Japanerin Nono, abgeleitet von Norioko, lebt seit 1999 in Deutschland und schlüpft seit 2010 in die Rolle des Klinikclowns. Die Schauspielerin und Musikerin wohnt in Potsdam. Sie geht mit Akkordeon auf die Stationen. Clownin Josefine ist eigentlich eine Psychologin. Ulrike Henseler, die seit drei Jahren in der Prignitz lebt, absolvierte eine Schauspielausbildung und hatte vor 15 Jahren ihre Liebe zur Clownerie entdeckt.

"Viele haben das Bild des Zirkusclowns mit Blume am Revers, aus der Wasser spritzt, vor Augen", so Chefarzt Dahlinger. "Damit haben die Klinikclowns nichts zu tun. Sie erhalten, Datenschutz vorausgesetzt, Informationen zur Krankengeschichte der Patienten und stellen sich auf jeden individuell ein."

In der Rathenower Klinik gehen die Clowns nach der Kindersprechstunde, am 10. September gestalten sie übrigens ein Kinderfest, zusätzlich für 90 Minuten in die geriatrische Abteilung. "Wir sind nicht nur laut und lustig. Da gibt es auch mal Tränen der Rührung", so Clownin Josefine. "Die Akzeptanz bei den älteren Patienten uns gegenüber ist unterschiedlich. Aber es gibt immer wieder wertvolle Momente. Wie spielen viel mit Emotionen und erreichen so auch demente Patienten."

"Klinikclowns gibt es bereits an verschiedenen Kliniken. Chefarzt Dahlinger regte das Projekt bei uns an. An der Nauener Klinik gibt es die Clownsprechstunde bereits seit Juni 2016", so die stellvertretende Verwaltungsdirektorin der Havelland-Kliniken, Monika Rutsch. Über die Stiftung "Humor hilft heilen" habe das Unternehmen für das erste Jahr eine Anschubfinanzierung erhalten. Mit Spenden und einem Anteil der Kliniken werde das Projekt finanziert. Laut Dahlinger habe man 2016 für das Projekt in Nauen rund 20.000 Euro gesammelt. "Damit kann man den Einsatz der Clowns für ein Jahr lang fast vollständig finanzieren."

Wer das Projekt in der Kreisstadt unterstützen will, kann einen Betrag unter dem Stichwort "Clownsprechstunde Rathenow" spenden. Die IBAN dafür lautet: DE02 1605 0000 1000 7455 42. Alle Spender erhalten am Jahresende ein gestaltetes Büchlein mit kurzen Geschichten aus der Clownsprechstunde.