Landin wird zur Filmkulisse

Landin (MOZ) In den nächsten Tagen verwandelt sich das uckermärkische Dorf Landin in eine Filmkulisse. Ab Montag dreht hier das Leipziger Filmproduktionskollektiv „5 o‘clock creativity“ einen Episodenfilm mit dem Arbeitstitel „W4LD. Die Landschaft in und um Landin hat die Filmemacher begeistert. Noch bis Sonntag läuft im Internet ein Crowdfunding zur Finanzierung des Projektes.