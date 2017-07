Aus für Tennisspielerin Görges in Bastad

artikel-ansicht/dg/0/

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin brach die Partie gegen die Bulgarin Viktoriya Tomowa beim Stand von 4:6, 2:2 nach einer Stunde und einer Minute ab. Ein Grund für die vorzeitige Aufgabe der 28 Jahre alten Bad Oldesloerin war zunächst nicht bekannt.

Die Weltranglisten-45. hatte erst am Sonntag das Finale des WTA-Turniers in Bukarest 3:6, 5:7 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu verloren. Bei dem mit 226 000 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in Bastad war zuvor Tamara Korpatsch in Runde eins gescheitert.