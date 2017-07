Tennis-Teenie Molleker scheidet in Hamburg aus

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Der 16 Jahre alte Qualifikant Rudolf Molleker hat den Einzug in die zweite Runde der 111. German Open am Hamburger Rothenbaum verpasst. Das Tennis-Talent aus Oranienburg verlor gegen den an Position drei gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 4:6, 3:6.