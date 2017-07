artikel-ansicht/dg/0/

Bamberg (dpa) Mit Hilfe neuer technischer Assistenzsysteme will das Flüchtlings-Bundesamt die Identität von Ayslbewerbern künftig besser und schneller feststellen - und Fälle wie den des terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. verhindern. "Das Eis für diejenigen, die sich rechtswidrig verhalten, wird dünner", sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU), bei der Vorstellung der Systeme am Dienstag in Bamberg.