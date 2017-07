artikel-ansicht/dg/0/

Touristen mit Regenschirmen gehen am 25. Juli 2017 in Berlin am Ufer der Spree entlang zu einem Schiffsanleger. © dpa

Eine Sintflut Ende Juni, heftige Gewitter am Wochenende und nun Dauerschauer: Berlin ist in diesem Sommer ein Regenloch. "Wir haben jetzt schon 304 Prozent des Mittelwerts für einen Juli gemessen", sagt Heiko Wiese, Meteorologe an der Freien Universität Berlin (FU). "Das ist am Rand der Fahnenstange."

Die Messstation im Stadtteil Dahlem gibt es seit 1908. "Seitdem ist es der sechstnasseste Juli", ergänzt Petra Gebauer vom Verein Wetterkarte. Rekordhalter sei das Jahr 2011 mit 202 Litern pro Quadratmeter. Noch feuchter sei es auch 1922, 1930, 1954 und 2005 gewesen. In diesem Juli sind in Dahlem bisher 161 Liter pro Quadratmeter gefallen. "Die Böden sind vollgesaugt", ergänzt Gebauer. "Das ist ähnlich wie im Hochwasserjahr 1997." Doch aktuell gibt sie Entwarnung: "Das Tiefdruckgebiet in der Region löst sich langsam auf." Der Deutsche Wetterdienst erwartet allerdings, dass es noch bis Donnerstagfrüh fast durchgehend weiterregnet.

"Solche Regenmassen kommen vor, aber in Berlin fällt das mit all den Schäden natürlich viel mehr auf als zum Beispiel in der Uckermark", sagt FU-Meteorologe Wiese. Durch die Größe der Hauptstadt sei auch nicht jeder Bezirk gleich stark betroffen. Das messen auch die Berliner Wasserbetriebe mit ihren 40 Stationen. Von Montagabend bis Dienstagfrüh kam zum Beispiel im Stadtteil Marienfelde mit 71 Litern Wasser pro Quadratmeter ein Spitzenwert herunter. Ungeschlagen aber ist aufs ganze Jahre gerechnet bisher Spandau. "Da ist bisher schon fast die Regenmenge eines ganzen Jahres gefallen", berichtet Sprecher Stephan Natz - bis Montag waren es 511 Liter pro Quadratmeter. Der Jahresdurchschnitt für Berlin liege bei rund 580 Litern.

Der Dauerregen in der Nacht zum Dienstag hat Probleme auf manchen Strecken der Berliner U-Bahn verursacht. Am Dienstagmorgen konnte die U1 zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz nicht fahren. Die U3 war zwischen Spichernstraße und Nollendorfplatz unterbrochen. Die Berliner Feuerwehr meldete am Morgen rund ein Dutzend wetterbedingte Einsätze. Im Bezirk Neukölln stürzte ein mehr als 20 Meter hoher Baum um und begrub ein Auto unter sich. Menschen wurden nicht verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran und Säge an.

Die weiteren Auswirkungen des Dauerregens waren bisher vergleichsweise gering. Die Berliner Flughäfen meldeten keine Probleme. Und für die Kanalisation sei der Dauerregen sogar von Vorteil, sagt Sprecher Natz. "Die wird gut gespült. Das erspart uns viel Arbeit". Berlin sei jetzt saubergewaschen - im Gegensatz zu trockenen Sommern, in denen es aus Kanälen auch schon mal stinken könne. Anders als enormer Starkregen, der das Kanalsystem überfordert und Dreck in die Gewässer schwemmt, schade der aktuelle Dauerregen der Wasserqualität in Badeseen nicht.