Überfall auf Juwelier-Laden: Video führt zum Angeklagten

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstag ein 38-jähriger Türke vor dem Neuruppiner Landgericht verantworten. Er soll am 25. September 2013 den Juwelier-Laden in Birkenwerder überfallen haben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591604/

Fatih A. soll kurz nach 15 Uhr zusammen mit einem unbekannten Mann das Juwelier-Geschäft Grützmacher betreten haben. Sie zeigten Interesse an einer 2000 Euro teuren Goldkette, die wenige Tage zuvor noch in der Auslage im Schaufenster gelegen hatte. Als die Verkäuferin, die am Dienstag als Zeugin geladen war, mitteilte, dass die "Königskette" bereits verkauft sei, reagierten die Männer wütend und ließen sich andere Ketten zeigen. Weil die erfahrene Verkäuferin "gleich ein ungutes Gefühl hatte", als die südländisch aussehenden Männer den Laden betraten, erfand sie die Ausrede. Denn tatsächlich lag die Kette im Lager. Ihr Gefühl hatte die heute 63-jährige Frau nicht getäuscht. Unvermittelt schlug der Unbekannte der Verkäuferin mit seinem eingegipsten Arm ins Gesicht und griff sich mehr als 50 Silberketten. Obwohl die Verkäuferin noch versucht hatte, die Beute an sich zu reißen, gelang den Männern mit den Ketten im Wert von 1 500 Euro die Flucht.

Allerdings wurde das Duo bei dem Raubüberfall gefilmt. Als zwei Monate später Ausschnitte des Films in der rbb-Sendung "Täter - Opfer -Polizei" gezeigt wurden, meldete sich ein Mann, der den heute Angeklagten erkannt hatte, in der Hoffnung auf eine Belohnung bei der Polizei. Er habe den Räuber bei einer Drogentherapie in Berlin kennengelernt, sagte er in einem Telefongespräch mit einer Hennigsdorfer Polizeibeamtin. Weitere Ermittlungen der Polizei führten dann tatsächlich zu Fatih A. Ein Haftbefehl gegen den Türken wurde aber erst im August vergangenen Jahres erlassen. Ein Gutachter des Landeskriminalamtes hatte in einem aufwendigen Vergleich der Videobilder mit aktuellen Bildern des Angeklagten Fatih A. "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" identifiziert. Am Freitag wird das Urteil erwartet.(Seite 6)