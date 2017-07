Bauarbeiter aus Oberkrämer in Rostock tödlich verunglückt

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer/Rostock (win) Ein 61-jähriger Bauarbeiter aus Oberkrämer ist am Dienstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in Rostock tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Arbeitsunfall gegen 8.40 Uhr während des Entladens eines Lkw auf der Baustelle der Rostocker Universitätsklinik an der Schillingallee.