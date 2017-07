Wirtschaftsminister sieht Wachstumsregionen auf Erfolgskurs

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591610/

Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg setzt bei der Wirtschaftsförderung weiter vorrangig auf 15 ausgewählte Regionen. Das Kabinett verständigte sich am Dienstag auf zehn neue Projekte, die in acht sogenannten regionalen Wachstumskernen gefördert werden sollen. Darunter finden sich zum Beispiel ein Gründerzentrum in Cottbus, Gewerbeflächen für Mittelständler in Potsdam und ein Knotenpunkt für Mobilität in Finsterwalde (Elbe-Elster). Insgesamt fließen rund 60 Millionen Euro in die Vorhaben, davon etwa 35 Millionen Euro an öffentlichen Geldern.

"Die Konzentration der Aktivitäten auf diese Wachstumskerne hat die wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg kräftig vorangebracht", sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). "Die Wachstumskerne sind weiter auf Wachstumskurs." Sie strahlten auch auf ihre Umgebung aus.

Die Bürgermeister aus Oranienburg und Velten, Hans-Joachim Laesicke und Ines Hübner (beide SPD), erzählten, sie stünden bei neuen Gewerbeflächen und dem Wohnungsbau vor großen Herausforderungen. Beide Städte gehören zusammen mit Hennigsdorf zu einem Wachstumskern. Laesicke sprach von einer "erfreulichen Entwicklung". Hübner sagte, jede Stadt für sich alleine komme nicht weit voran. "Wir müssen uns als Region begreifen." So kämpfe man etwa gemeinsam für eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

Nach dem Prinzip "Stärken stärken" hat Brandenburg seine Wirtschaftsförderung seit zwölf Jahren auf bestimmte Branchen und eben die 15 regionalen Wachstumskerne ausgerichtet. In diesem Zeitraum wurden dort 176 Projekte für insgesamt 750 Millionen Euro auf den Weg gebracht.