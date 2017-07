Erntekönigin gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Paaren/Glien (MOZ) Brieselang mit den Ortsteilen Bredow und Zeestow - eine Symbiose aus ländlichem Raum und urbanen Flair - unter diesem Motto wird sich die Gemeinde Brieselang am 10.September als Mitveranstalter des 9. Havelländer Erntefestes im Erlebnispark in Paaren präsentieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591612/

Die amtierende Erntekönigin Anne Köppen wird Ihr Amt an eine Nachfolgerin übergeben. Noch werden Bewerberinnen gesucht, die beim Erntefest gekrönt werden möchten.

Die Voraussetzungen: Die Bewerberinnen sind mindestens 18 Jahre jung, an der Landwirtschaft und Agrarpolitik interessiert, können sich für die Landwirtschaft begeistern und haben Freude an Auftritten in der Öffentlichkeit und dem Umgang mit Menschen? Sie sind mit dem Landleben verbunden, haben eine agrarwirtschaftliche Ausbildung oder stecken mitten drin? Neben Ausstrahlung sind Mobilität und gelegentliche Flexibilität für mehrere öffentliche Auftrittstermine während der Amtszeit bedeutsam, beispielsweise auf der Grünen Woche, BraLa, Havellandschauen oder dem Erntefest.

Die Kandidatinnen möchten sich in der Öffentlichkeit für die Interessen der Bauern einsetzen und auf charmante Art Lobbyarbeit zu betreiben, dann sind sie die Richtigen für dieses Ehrenamt. Wir statten die gewählte Erntekönigin aus und beteiligen uns am Aufwand für öffentliche Auftritte. Wir freuen uns auf jede Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Foto, die bitte kurzfristig, spätestens zum 31. Juli 2017 an folgende Adresse gesendet werden sollte: Kreisbauernverband Havelland e.V. Theodor-Fontane-Str. 10, 14641 Nauen OT Ribbeck. oder MAFZ GmbH Paaren, Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien OT Paaren im Glien. Kontakt: u.lagodka@mafz.de Tel.: 033230 - 74211