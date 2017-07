38-Jährige attackiert Polizeiauto mit Ziegelstein

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Aus bisher nicht geklärten Gründen hat eine 38-Jährige in Berlin-Charlottenburg einen Einsatzwagen der Polizei mit einem Ziegelstein attackiert und beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Frau in eine Klinik gebracht, nachdem sie erkennungsdienstlich behandelt und ihr Blut entnommen worden war.