Start fürs Kiezzentrum

Seit zwei Wochen wird an der ehemaligen Kita gearbeitet. Die Fassade ist eingerüstet. Die Verwaltung rechnet damit, innerhalb der nächsten Tage die Baugenehmigung zu erhalten.Laut Bauamtsleiter Guido Brückmann werden jene Arbeiten für die keine Baugenehmigung nötig ist, in Angriff genommen, etwa Dachsanierung und Fassadenarbeiten. Der Umbau wird indes deutlich umfangreicher. Im Inneren müssen zum Teil Wände versetzt werden. Ein Fahrstuhl ist eingeplant. Zudem sollen Elektrik und Wasserleitungen komplett ausgetauscht werden. Für den Bau des Kiezzentrums sowie weitere Projekte in der Stadionsiedlung stehen insgesamt 2,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt" zur Verfügung.

Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) rechnet mit einer Fertigstellung im Frühjahr 2018. Die Verwaltung befindet sich derzeit in Vorverhandlungen darüber, welche Nutzer später in das Gebäude ziehen. Denn: "Wir sind überzeichnet", so Rau. Zahlreiche Vereine haben ihr Interesse bekundet, Räume zu nutzen. Einigen wird eine Absage erteilt werden müssen. Fest steht, dass das Quartiersmanagement und die Mobile Jugendarbeit ins Kiezzentrum sollen, ebenso wie diverse Hilfsangebote - etwa Schuldner- und Mieterberatung sowie die Sprechstunde der ehrenamtlichen Versichertenältesten der Deutschen Rentenversicherung. Rau hält nach wie vor daran fest, dass zumindest an einzelnen Wochentagen eine Außenstelle des Jobcenters im Kiezzentrum öffnen sollte. Der Landkreis lehnt dies jedoch ab. "Wir werden das Thema trotzdem weiter auf den Tisch bringen", so Rau.

Darüber hinaus sollen einige Räume für selbstorganisierte Angebote wie Sportgruppen, Rentnertreffs oder Kinderkurse zur Verfügung stehen. Damit diese sich nicht in die Quere kommen ist ein Stundenplan vorgesehen. "Es wird auch einen zentralen Ansprechpartner geben", so Rau. Wahrscheinlich wird diese Aufgabe an den Quartiersmanager und Jugendwart Mario Stärck gehen. Wie das Kiezzentrum personell ausgestattet wird, sei aber noch nicht abschließend geklärt.