Beirut (dpa) Die radikalislamische Hisbollah bereitet sich bei ihrer Offensive gegen sunnitische Islamisten im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien auf Kämpfe gegen die Terrormiliz IS vor. Sie habe am Dienstag mehrere Ortschaften am Rande der Grenzstadt Arsal unter ihre Kontrolle gebracht, hieß es seitens der Hisbollah. "Jetzt richtet sich das Augenmerk auf die Kämpfe gegen den Islamischen Staat." Kämpfer der Terrormiliz haben sich nach Hisbollah-Angaben in den Hügeln im Nordosten des Libanons in der Nähe der syrischen Grenze verschanzt.

Die schiitische Hisbollah-Miliz (Partei Gottes) geht seit vergangener Woche gegen sunnitische Islamistengruppen im Grenzgebiet zu Syrien vor. Sie kämpft auch in Syrien selbst an der Seite von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Die Miliz geht davon aus, dass sich mehr als 1000 Kämpfer verschiedener Gruppen auf der libanesischen Seite der Grenze aufhalten. In der Gegend leben zehntausende Flüchtlinge, die vor den Kämpfen im Bürgerkriegsland Syrien geflohen sind. Zuletzt war es zu Spannungen in der Region gekommen, nachdem sich ein Selbstmordattentäter in einem Flüchtlingslager in die Luft gesprengt hatte.