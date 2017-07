Brummi steckt im Bankett fest

artikel-ansicht/dg/0/

Kohlsdorf (MOZ) Auf der Landesstraße 422 zwischen Kohlsdorf und Tauche ist am Dienstagnachmittag ein polnischer Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen und hat sich im feuchten Bankett festgefahren. Gegen 14 Uhr ging die Alarmierung in der Leitstelle Oderland ein. Ein Kollege sei an der Unfallstelle vorbeigefahren und habe es gemeldet, teilt Matthias Michaelis vom Polizeirevier in Eisenhüttenstadt mit, der die Unfallstelle mit einem weiteren Kollegen sicherte.