Vorfahrt an der Junckerstraße ändert sich wieder

Neuruppin (RA) Autofahrer haben sich so schön gewöhnt an die neue Vorfahrtsregelung an der Ecke Junckerstraße/ Thomas-Mann-Straße. Wegen der Bauarbeiten am Kreisverkehr an der B 167 war die Rechts-vor-Links-Regelung dort am 28. April aufgehoben worden, damit sich der Verkehr auf der Junckerstraße stadtauswärts nicht so sehr staut. Jetzt müssen sich die Neuruppiner wieder umstellen, denn die Regel galt nur vorübergehend.