Ernteerträge im Regen ertrunken

So sei durch die vielen Niederschläge seit Ende Juni die Kartoffelernte auf rund zwölf Hektar vernichtet worden, sagt Hannes-Peter Dietrich von der Geschäftsführung des Ökohofs. Auch das Getreide kann nicht geerntet werden. Je mehr es der Nässe ausgesetzt ist, desto mehr verliert es an Wert und kann beispielsweise nicht für die Brotproduktion, sondern nur als Futter verkauft werden - mit Erlösverlusten von bis zu 30 Prozent.

Weidetiere können zudem nicht da grasen, wo sie es im Sommer gewöhnlich tun: "Wir müssen sie jetzt schon mit Winterfutter versorgen", so Dietrich. Das und die Verluste auf den Flächen - die Heuernte muss ausfallen - bedeutet, dass Futter zugekauft werden muss: "Vom Land gibt es keine Unterstützung."

Der Wasser- und Bodenverband Rhin-/Havelluch hat bereits an das Landesumweltamt appelliert, bedeutende Wehren im Havelländischen Luch freizuziehen und die Pumpleistung von Schöpfwerken zu erhöhen, damit das Wasser in Richtung Elbe abfließen kann. "Es gibt Aktionspläne für bestimmte Überschwemmungsflächen, für das Rhinluch aber nicht", sagt Hannes Deter von der Agrargenossenschaft "Ländchen Bellin" in Lentzke. "Wir brauchen sie aber auch für unseren Bereich."

Im Juni und dem noch nicht zu Ende gegangenen Juli sind an der Wetterstation in Neuruppin knapp 300Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen. Das sind mehr als doppelt so viel als im Durchschnitt: Der Mittelwert in den beiden Monaten von 2000 bis 2016 liegt bei 137,7Liter. Allerdings gibt es enorme Schwankungen. So fielen im Juni/Juli 2010 gerade einmal knapp 30 Liter auf den Quadratmeter, während 2011 mit ebenfalls rund 300Litern ein ähnlicher Extremsommer war wie jetzt.

Doch selbst innerhalb des Landkreises gab's unterschiedlich viel Regen. So kommen Landwirte bei Wittstock mit dem Wetter relativ gut klar. (Seite 2)