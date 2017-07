Rufbus für Zermützel und Lüchfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Zermützel/Lüchfeld (RA) Straßenbauarbeiten in der Region wirken sich auf den Busverkehr aus. Ab diesem Donnerstag und bis zum 3.August kommt es deshalb auf der Linie 779 der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) nach Zermützel zu Fahrplanänderungen. Alle Fahrten werden als Rufbusfahrten - Anmeldung spätestens 90 Minuten vor Fahrtantritt - bedient. Am 1. und 2. August wird die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich dann am Abzweig "Weg nach Molchow". Gebaut wird auch in Lüchfeld. Dort gilt nun ebenfalls das Rufbus-System. Am 31. Juli und 1. August fährt gar kein Bus. Weitere Infos gibt es bei der ORP unter der Service-Hotline: 03391 400618.