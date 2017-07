Frau zeigt Ex wegen Stalkings an

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine 32-Jährige aus Neuruppin hat am Montag ihren Ex-Freund wegen Nachstellens angezeigt. Die Frau war im vergangenen Jahr drei Monate lang mit dem 30-Jährigen in einer Beziehung gewesen. Er kam offenbar nicht mit der Trennung klar und versuchte seither immer wieder, mit der Frau in Kontakt zu treten. Nachdem die Frau den Mann beim Nachrichtendienst Whatsapp gesperrt hatte, verschickte er seine Botschaften als SMS. Die geschädigte gab bei der Polizei an, sich durch das Stalking durch ihren Ex-Freundes in ihrer Lebensgestaltung stark eingeengt zu fühlen. Zudem habe sie Angst und Albträume. Zwar hatte sie ihren ehemaligen Partner schon einmal angezeigt und eine gerichtliche Verfügung erwirkt. Diese ist jedoch mittlerweile abgelaufen. Die Polizei prüft jetzt, wie der Frau geholfen werden kann. Zudem wurde die 32-Jährige an die Opferschutzorganisation Weißer Ring vermittelt.