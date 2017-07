artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das überraschende Veto von Polens Präsident Andrzej Duda gegen zwei umstrittene Justizreformen bringt den Polen nach Ansicht des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) eine "Verschnaufpause". Diese Pause sollte genutzt werden, "um Regelungen zu finden, die im Einklang stehen mit dem Prinzip der Gewaltenteilung, dem Polen als EU-Mitglied verpflichtet ist", erklärte Woidke am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker ist Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit.

Die Deutschen mahnte Woidke zur Zurückhaltung. "Wir sollten nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen. Das würde in Polen in der jetzigen Situation genau den Falschen nutzen", sagte Woidke am Dienstag dem Sender rbb. Die Polen seien "ein sehr starkes und freiheitsliebendes Volk".

Duda hatte am Montag die in Polen stark umkämpften Reformen zum Obersten Gericht und des über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden Landesrichterrats (KRS) mit seinem Veto gestoppt. Damit reagierte der Präsident auf Proteste Tausender Menschen sowie Sanktionsdrohungen der EU-Kommission.