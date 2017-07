Familienfest am Wasser: Havelspektakel statt Festmeile

artikel-ansicht/dg/0/

Dass das sommerliche Fest in diesem Jahr nicht im Stadtzentrum stattfindet und auf einen Tag begrenzt wird, liegt an den Bauarbeiten, die in diesem Sommer eigentlich auf dem Postplatz stattfinden sollten, nun aber ins nächste Jahr verschoben worden sind.

Ob Shantychor, Piratenshow oder Familienspaß mit der Truppe Die Blindfische - an der Havel dreht sich auch künstlerisch an diesem Tag auf beiden Bühnen alles ums Wasser. Selbst das Wunderland Theater lädt zu einer "Reise zur Schatzinsel" ein.

So richtig rockig wird es erst am Abend. Größen des Showgeschäfts auf die Bühne zu holen, darauf hat das Kulturamt in diesem Jahr allerdings verzichtet. "Das passt nicht zur Veranstaltung", liefert Festorganisatorin Andrea Stadtaus als Begründung. Für die drei abendlichen Partystunden, die bis Mitternacht dauern, wird die Coverband Rockpirat all das aufbieten, was die 80er- und 90er-Jahre an tanzbarer Musik geboren haben.

Tagsüber soll aber vor allem der Rundgang über das Festgelände an der Havel lohnen. Von 10 bis 18 Uhr öffnen alle dort ansässigen Wassersportvereine ihre Türen, stellen sich vor und locken mit diversen Aktionen. So wird beispielsweise beim Ruderclub Oberhavel die Stelzenläuferin Bella Blue dazu einladen, riesige Seifenblasen zu produzieren. Auf dem Gelände des Motorwassersportclubs wird eine großes Rohrleitungssystem aufgebaut. Ähnlich wie bei einer Murmelbahn können zuvor gebastelte Schiffchen auf die Reise geschickt werden. Auf Schatzsuche mit dem Klabautermann können Kinder hingegen bei den Wassersportfreunden gehen.

Die auf der Havel ankernde Staatsyacht Sehnsucht lädt ebenso zu einem Besuch an Bord ein wie das Traumschüff. Diese Schiff mit Ü ist eigentlich ein Floß, das Studenten der Bauhaus-Universität Weimar konstruiert haben. Darauf findet Theater zum Mitmachen statt.

Ins Fest integriert wird diesmal die traditionelle Achterausfahrt des RC Oberhavel, bei dem lokale Prominenz im Boot sitzt.

Zu einem besonderen Spektakel dürfte diesmal das Feuerwerk um 22 Uhr werden, dessen Licherschein sich auf dem Havelwasser spiegelt.

Wer ohne Auto zum Fest kommt, kann nach der Party mit Sonderbussen bis gegen 1 Uhr nach Nord und Nieder Neuendorf fahren.

Das eintägige Fest lässt sich die Stadt 45 000 Euro kosten, 10 000 Euro davon stammen aus Sponsoring. 2016 wurden für die dreitägige Festmeile 90 000 Euro ausgegeben.

Wird es im kommenden Jahr, wenn der Postplatz tatsächlich saniert werden soll, wieder ein Havelspektakel geben? Darauf will sich Stadtaus noch nicht festlegen: "Das ist abhängig vom Erfolg. Es wird aber definitiv eine Veranstaltung geben."

Flyer mit dem vollständigen Programm liegen ab heute aus.