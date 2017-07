Berliner Team wiederholt Vorjahressieg

artikel-ansicht/dg/0/

Schirmherr des Turniers war die Pro Helene Betreiber GmbH, allen voran Uwe Grack, der selbst teilnahm. Aber auch sonst konnte sich das Teilnehmerfeld dieses Jahr wieder sehen lassen. So reichte die Leistungsbreite vom Hobbyspieler über Spieler und Spielerinnen der dritten Liga bis hin zu Spielern der ersten Bundesliga sowie einer ehemaligen mehrfachen Hallen-Nationalspielerin.

Nachdem am ersten Tag die Vorrunden gespielt wurden, ging es am zweiten Turniertag in die Double-Out-Spielphase. Hier konnte sich das aus Hamburg angereiste Team Steffi Dinnies/Tobias Lorenz direkt in das Finale spielen. Am Ende standen sie den Vorjahressiegern Regina Mapeli Burchardt/Sebastian Luther (Berlin) gegenüber, die sich nach einer Niederlage in der dritten Runde durch den Verliererbaum kämpfen mussten.

Nach einem spannenden Finalmatch setzten sich Mapeli Burchardt/Luther im Tie-Breack gegen die Hamburger durch und verteidigten somit ihren Titel vom Vorjahr.

Platz 3 sicherte sich, ebenfalls im Tie-Break, das Team Katja Bichel/Thorben Green (Hamburg) vor Tatjana Sende/Michel Schlien (Hamburg). Die Sieger und Platzierten konnten sich über einen Pokal, gesponsert von den Pro Helene Betreibern, sowie Sachpreise aus dem Sportgeschäft Holzinger Sport freuen.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier - am 12./13. August wird der Helene-Beach-Cup in nunmehr 23. Auflage an gleicher Stelle stattfinden. Auch hier sind wieder hochkarätige Gäste zu erwarten. So hat sich beispielsweise mit Melanie Gernert und Jennifer Scharmacher ein bekanntes Team angemeldet: Die Vorjahressieger des Helene-Beach-Cups belegten erst am Wochenende einen zweiten Platz bei den Koyenuma-Beachmasters in Wriezen hinter Annie Cesar/Leonie Klinke. Scharmacher hat dort nunmehr an allen Turnieren teilgenommen. Die gebürtige Frankfurterin, die mit ihrer Lebens- und Spielpartnerin Melanie Gernert in Berlin lebt, könnte aus den zurückliegenden 17 Jahren viel berichten. Eines hebt sie hervor: "Mein größter Erfolg liegt genau ein Jahr zurück, als ich mit Melanie knapp im Finale gescheitert bin. Für mich war das ein sehr emotionaler Moment."

Bei den Männern siegte in Wriezen wie 2016 das Berliner Duo Dirk Westphal und Lukas Mäurer vor dem Neuseeländischen Nationalteam Mike Watson und Sam O`dea. Auf dem dritten Rang landeten Felix Göbert/Wito Krüger.

Informationen/Anmeldung: www.beachvolleyball-ffo.de