Zahl der Testspiele steigt

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Dass der Punktspiel-Auftakt der hiesigen Kickern stetig näher rückt, davon zeugt die ständig wachsende Zahl der Testspiele. Am Wochenende stehen auf fast allen Plätzen Begegnungen an. Am Freitag erwartet die SG Falkenberg/Altglietzen um 19 Uhr die Elf von Kickers Oderberg. Am Sonnabend ragt die Partie der Neutrebbiner Herthaner um 11 Uhr gegen die Oberliga-Fußballer des 1. FC Frankfurt heraus. Die Oderstädter werden seit einigen Wochen vom Ex-Seelower Erfolgs- und Aufstiegscoach Peter Flaig trainiert. Zeitgleich steigt in Letschin der Vergleich der Oderbrücher, die mit Thomas Adamski ebenfalls über einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie verfügen, auf die zweite Vertretung Blau-Weiß Briesen treffen.