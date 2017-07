Trainer Fröhlich feiert gegen Ex-Elf Einstand

artikel-ansicht/dg/0/

Gorczyn/Seelow (MOZ) Klappt es daheim mit dem Gewinnen vor heimischer Kulisse für die Oberliga-Fußballer von Victoria Seelow in den bisherigen Testspielen noch nicht so wirklich, zwei Niederlagen gegen den BFC Dynamo (0:7) sowie Sparta Lichtenberg (0:2), läuft es in der Fremde umso besser. Dem 11:0-Erfolg bei Hertha Neutrebbin ließen die Mannen um Trainer Sebastian Jankowski nun im Trainingslager einen 3:1-Sieg gegen den Landesklasseklub Preußen Beeskow folgen. Zudem gab es für etliche Seelower Kicker ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Robert Fröhlich, der nunmehr bei den Preußen-Kickern das sportliche Zepter schwingt.