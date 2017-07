Angst vor dem Kettensägen-Mann

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der Kettensägen-Attacke eines psychisch auffälligen Einzelgängers sollen die Bürger von Schaffhausen die Wälder der Umgebung meiden, solange der Mann nicht gefasst ist. Dazu rieten die Behörden. Von Frank W. (50), der nach Angaben der Polizei am Montag in eine Filiale seiner Krankenkasse gestürmt war und zwei Mitarbeiter mit der laufenden Säge verletzt hatte, fehlte am Dienstag im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet noch jede Spur. Der wegen Verstößen gegen Waffengesetze vorbestrafte Mann gilt als gefährlich. Eines der Opfer des Angriffs war nach Angaben der Polizei am Dienstag noch im Krankenhaus. Das zweite Opfer wurde nur leicht verletzt.