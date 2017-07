Ganz Zichow auf den Beinen

artikel-ansicht/dg/0/

Zichow (MOZ) Nicht nur die Fußballer kamen beim Sport- und Familienfest in Zichow auf ihre Kosten. Der Verein und die vielen fleißigen Helfer dachten an alle - von Klein bis Groß hatte jeder riesigen Spaß. Natürlich stand der Kampf um das runde Leder im Mittelpunkt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591639/

Golmer unter sich: Aus dem Nachbarort von Zichow traten zwei Freizeitteams an. Holzbein Golm (in schwarz) unterlag dem KW-Center Golm mit 0:6. Die Holzbeine schossen kein einziges Tor, kassierten aber 14. Das war egal, es hat Spaß gemacht.

Golmer unter sich: Aus dem Nachbarort von Zichow traten zwei Freizeitteams an. Holzbein Golm (in schwarz) unterlag dem KW-Center Golm mit 0:6. Die Holzbeine schossen kein einziges Tor, kassierten aber 14. Das war egal, es hat Spaß gemacht. © Carola Voigt

Im Männerturnier traten sechs Mannschaften gegeneinander an. Der LSV Zichow gewann vier seiner fünf Partien und spielte gegen Warnitz 1:1. Die 13 Zähler bedeuteten Platz 1. KW-Center landete mit zehn Punkten auf Rang 2, gefolgt von "Die Füße Gottes" mit Spielern der Familie Muchow und Verwandten. Die erfolgsverwöhnten gingen in den letzten Jahren immer als Sieger hervor, doch dieses Mal reichte es nur für den Bronzeplatz (9 P.). Es folgten der Warnitzer SV (6), LSV Zichow II (2) sowie die Golmer, die zwar ein Punkt aus dem 0:0 gegen Zichow II gewannen, aber kein einziges Tor erzielten.

Fotostrecke Sport- und Familienfest beim LSV Zichow Nicht nur die Fußballer kamen beim Sport- und Familienfest in Zichow auf ihre Kosten. Der Verein und die vielen fleißigen Helfer dachten an alle – von Klein bis Groß hatten jeder riesen Spaß. Natürlich stand der Kampf um das runde Leder im Mittelpunkt. © / Carola Voigt 1 / 31

Die Kinder spielten "Käfig-Fußball" um den KW-Center-Cup. Vier Teams traten im Soccer-Turnier in Hin- und Rückrunde an. Die Junioren um Moritz Muchow (mit Jaro Straßburg und Robin Grüning) hatten von sechs Spielen drei gewonnen und dreimal Remis gespielt. Das genügte für den ersten Platz. Es folgte Team Jakob mit Jakob Buchholz, Toni Hilker, Luca Rohde, Malte Bartels und Killian Winkler (8 P.), Team Lennox mit Lennox Suckow, Jonas Buchholz und Luca Flemming (6) sowie Team Casekow mit Robin Fuhrmann,Ole Petzel, Emil Skara und Cedric Brandenburg (5). Insgesamt schossen die Jungen in zwölf Spielen 110 Tore. Der Chef des KW-Centers, Kevin Wagner, hatte bei der Siegerehrung für jedes Kind einen kleinen Pokal und für die drei Erstplatzierten noch einen extra Pokal überreicht.

Im bunten Beiprogramm hatten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene Spaß - zum Beispiel bei der Ermittlung des stärksten Zichower. Hier wurde ein Auto gezogen, eine Bierkiste mit ausgestreckten Armen so lange wie möglich gehalten, ein Reifen gezogen oder aber Holzstämme geworfen. Robert Degelow konnte sich letztendlich mit diesem Dorf-Titel schmücken. Beim Quiz wusste Bernhard Maxeiner am meisten. Sein Lohn war eine Jahreskarte für die Spiele des LSV Zichow. Bei einer Tombola wurden 150 Lose zu Gunsten des Nachwuchses verkauft, 70 Preise kamen unter die Leute. Den Hauptpreis, zwei Karten für ein Spiel von Hertha BSC, gewann Jenny Grüning. Glück für sie, dass der Gutschein nur ein kleiner Papierschnipsel war, denn sie hatte beide Arme bereits voll mit vielen Kleinpreisen.

Für große Schaulust sorgte aber auch der Stettiner Fußball-Freestyler Przemek Mistrzak, der sein Handwerk wirklich verstand. Er und der Ball waren bei all seinen Bewegungen eins, ob im Stand, im Liegen oder beim Springen - das Leder schien förmlich an ihm zu kleben. Nicht ein einziges Mal fiel es zu Boden. Einige Tricks übte er anschließend mit Kindern und Erwachsenen.

Die kleinen Besucher amüsierten sich bei den Spielen mit Clown Marco, ließen sich schminken, tätowieren, malten oder hüpften auf einer Burg. Auch die Zichower Feuerwehr beteiligte sich mit Kinderspielen am Fest. Mittels Spritze mussten Plastikflaschen umgespritzt werden. Am Abend saßen die Fußballer, Einwohner und Gäste in gemütlicher Runde mit Hintergrundmusik zusammen, plauderten und lachten über einige lustige Situationen, die es tagsüber auf dem Sportplatz gab.

Matthias Giersch, Vorsitzender des LSV Zichow, freute sich, dass alles wieder so reibungslos geklappt hat. "Ohne die Hilfe der Vereinsmitglieder, Einwohner und Sponsoren hätte unser Fest sicher nicht so ein schönes Ambiente bekommen. Dafür ein großes Dankeschön an alle", sagte er abschließend.