Geballter Widerstand gegen Pferdekutschen

Berlin (dpa) Sightseeing aus der Kutsche - das gehört in Städten wie zum Beispiel Wien zum Standardprogramm mancher Touristen. An Berliner Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor und dem Gendarmenmarkt könnte es mit Hufgetrappel aber bald vorbei sein. Man treibe ein Verbot der Kutschen voran, sagte der Büroleiter von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), Alexander Klose, am Dienstag. Zuvor nahm Behrendt eine Petition zum Thema entgegen, mit der sich gut 100 000 Menschen für ein Ende der Attraktion - und des Tierleids - aussprechen.