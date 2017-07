Der Reisende zahlt die Zeche

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Wer die schönste Zeit des Jahres am Wunsch-Urlaubsort verbringen will, muss gerade in der Hauptferienzeit ein halbes Jahr vorher buchen. Dann gleich 40 Prozent des Reisepreises hinblättern zu müssen, kann eine Hürde sein. Zumindest ist eine solche Klausel in den Geschäftsbedingungen wenig verbraucherfreundlich. Dennoch kann sie gerechtfertigt sein, hat der Bundesgerichtshof entschieden.