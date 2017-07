Sensibilisiert für die Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ein Jahr ist seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach vergangen. Es war ein Jahr, das Deutschland verändert hat. Denn mit den beiden ersten tödlichen Attentaten - im einen Fall wurde der Täter von der Polizei erschossen, im anderen sprengte er sich versehentlich selbst in die Luft - brach der Terror des IS auch über die Bundesrepublik herein. Fünf Monate später fand er auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz seinen vorläufigen Höhepunkt.

Die Wandlung, die das Land in dieser Zeit durchgemacht hat, offenbart sich vor allem in der Wahrnehmung von Gefahr. Sie zeigt sich in den Blicken, die bärtige dunkelhäutige Männer mit Rucksäcken in der Bahn ernten. Sie zeigt sich in Betonquadern, die rund um Festplätze aufgestellt werden. Und sie zeigt sich in der Bereitschaft der regierenden Parteien, lange umkämpfte Überwachungsmaßnahmen im Eilverfahren zu beschließen. Und auch eine Debatte darüber, wie sich junge Menschen binnen kürzester Zeit über das Internet radikalisieren, ist in Gang gekommen.

Während Geheimdienst und Polizei die Täter jagen, besteht die viel schwierigere Aufgabe darin, Radikalisierungsbiografien wie die der 16-jährigen sächsischen IS-Witwe Linda W. künftig zu verhindern. Sicherlich gibt es Präventionsprojekte. Sie eint allerdings ein Manko: Sie richten sich zumeist an gläubige Muslime. Der Einwand mag paradox klingen. Doch vergegenwärtigen wir uns, was über die meisten IS-Attentäter der vergangenen drei Jahre bekannt ist: Die jungen Männer waren Alkohol und Partys nicht abgeneigt, hatten einen Hang zur Kleinkriminalität und pflegten ein eher saloppes Verhältnis zum Koran. Ein gottesfürchtiges Leben sieht anders aus.

Ist also Religiosität gar nicht der Punkt? Ist die IS-Ideologie nur ein Vehikel, das jungen, Halt suchenden Menschen inmitten einer Jeder-darf-fast-alles-Gesellschaft mit verunsicherten Eltern, nachsichtigen Justizbehörden und sich auflösenden Familienstrukturen ein klares Weltbild vermittelt - und Macht verleiht?

Hier stellen sich Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Und es sind Fragen, die bei allem Bedauern über Fehler der Polizei im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri nicht vergessen werden dürfen. Denn auch wenn das sogenannte IS-Kalifat vor dem Ende steht, werden seine Jünger weiterhin im Internet nach labilen Mittätern suchen, die mit Messern, Autos oder Sprengsätzen den Terror in die Gesellschaften des Westens tragen sollen.